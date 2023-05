Declarações de Moreno, treinador do Vitória, após o triunfo por 1-0 em casa do Rio Ave, que garantiu o apuramento para as provas europeias.

O jogo: "Acho que estamos de acordo se dissermos que não foi um jogo muito agradável. Não sendo bom de se assistir em termos de qualidade, foi um jogo competitivo e vivo, mas o vento condicionou as duas equipas. Acho que o Rio Ave está mais adaptado a essa questão, mas não foi um bom jogo. Tinha dito aos meus atletas que teríamos de abordar esta partida como uma final para ganhar, deixando [de lado] a qualidade, que é relevante e ajuda a ganhar. Dentro daquilo que era possível fazer, eles estiveram razoáveis na qualidade, mas satisfizeram-me na entrega. Na primeira parte, jogámos a favor do vento e fomos tendo mais ocasiões, mas o Rio Ave também somou algumas chegadas. O resumo do jogo é um pouco isto. Fomos eficazes. Se [o resultado] é justo ou não, deixo para vocês. Importava era ganhar este encontro e passar aquela meta dos 48 pontos que já tínhamos traçado. Neste momento, temos 50."

Presença nas provas europeias: "Garantimos o regresso do clube às competições europeias. A equipa festejou o que teria de festejar hoje. Dei mais um dia de folga [aos jogadores], porque as vitórias têm de ser festejadas. Só iremos regressar ao trabalho na quarta-feira, mas, sem lhes dizer nada, os nossos atletas sabem que a partir dali o foco, o rigor e a disciplina vão ter de estar lá de novo, porque ainda faltam duas rondas e não estamos satisfeitos com aquilo que temos. A responsabilidade deste pequeno sucesso deve-se à qualidade humana que existe no nosso balneário. Não estou com falsas modéstias. Todos contribuíram para isto, mas não há sucesso desportivo sem bons jogadores. Quero que esta alegria seja para todos eles."

Experiência como treinador: "Parece que foi ontem que o presidente me chamou à administração da SAD e convidou-me. Passou tudo rápido, num ano de muita aprendizagem. Não há comparação possível ter estado lá como atleta e agora liderar o grupo de trabalho. Tentei ser sempre eu e nunca me deixei ser condicionado por aquilo que falavam a partir de fora. Ouço as opiniões válidas das pessoas fantásticas, competentes e leais que trabalham comigo e agradeço-lhes muito o suporte que me foram dando, porque só eu sei o que passámos".