Moreno, treinador do V. Guimarães

Redação com Lusa

Declarações do treinador do V. Guimarães após a derrota (3-2) em casa do Braga, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

A derrota: "[Sinto] frustração, desilusão, mas mantenho-me equilibrado. Os líderes são obrigados a manter o equilíbrio depois destes jogos. Tivemos um conjunto de erros que a este nível se pagam caro. Antes já se tinha discutido erros ofensivos que poderiam resolver o jogo a nosso favor. Se tivéssemos sido mais eficazes no último terço, o jogo teria caído para o nosso lado."

Sensação de injustiça: "Sei que sou muito repetitivo com a [baixa] média de idades que temos [no plantel], mas temos de os motivar para trabalhar. Custa passar por isto, porque o Braga não foi melhor do que nós, nem pouco mais ou menos. Pagámos caro por erros que cometemos."

Erros: "Não aponto erros individuais a ninguém. São sempre coletivos. Aqui as vitórias e as derrotas são partilhadas."

Abordagem: "Passámos a mensagem de que era possível fazer este jogo e sair de cá com uma eliminatória ganha. Tivemos mais qualidade de jogo e mais oportunidades. A abordagem não foi muito diferente de outros jogos."