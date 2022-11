Moreno e a visita a Alvalade: "Se calhar, agora olham para nós de forma diferente"

Declarações de Moreno, treinador vimaranense, em conferência de imprensa de antevisão ao Sporting-V. Guimarães, partida relativa à 12.ª jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 15h00.

Análise ao Sporting: "Não nos deixamos enganar por esta série sem vencer do Sporting. Sabemos da competência que eles têm e temos correspondido bem no campeonato, sinal disso são os sete jogos consecutivos sem perder. Somos duas equipas com futebol positivo e poderemos não estar sempre no meio campo deles, porque o adversário vai nos obrigar a isso, mas acredito que vamos ter oportunidades para marcar. Espero que seja um bom jogo e que conquistemos os três pontos".

Sequência sem perder do Vitória não é muito frequente: "Essa estabilidade é importante em qualquer grupo de trabalho. Havia muitas dúvidas no início da época, porque existiu uma reformulação muito grande. Entrei aqui sem qualquer experiência de I Liga. O que eu passo aos atletas é que não podemos perder o foco, ainda não conquistámos nada. Nunca ninguém nos faltou ao respeito, mas se calhar agora olham para nós de forma diferente, mas nada mais. Aquelas jornadas consecutivas a perder foram muito difíceis e não queremos voltar a essa série. Saímos dela graças ao trabalho, à disciplina e aos atletas acreditarem neles próprios. Temos os pés assentes na terra".

Jogo com o Braga foi o ponto de viragem? "Agora é fácil falar desse jogo com o Braga, foi a nossa última derrota. São nestes jogos que as equipas têm de se agarrar. É fácil dizer que somos bons, mas temos de o provar nos 90 minutos. Não lhe sei dizer se o ponto de viragem foi o jogo do Braga, poderá ter sido, mas estamos focados no jogo de amanhã. O resto é passado. As derrotas vão aparecer mas temos de manter sempre o equilíbrio".