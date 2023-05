Moreno e a eventual renovação: "O futebol é fantástico, há 15 dias..."

Moreno Teixeira, treinador do V. Guimarães, na antevisão do jogo de domingo (15h30), contra o Rio Ave, em Vila do Conde.

Sobre o Rio Ave: "Em função dos jogos de hoje [Famalicão empatou em Vizela e Chaves venceu o Paços de Ferreira], mas também pela comunicação do Chaves [não se inscreveu na UEFA], se amanhã ganharmos em Vila do Conde, o Vitória para o ano estará nas competições europeias. Mas não preparámos o jogo com isso no pensamento. Queremos uma terceira vitória consecutiva que nos permite alcançar um objetivo que traçámos e que passa por superar a marca dos 48 pontos. E só a vitória amanhã nos garante isso. Depois temos esse objetivo [o apuramento europeu], mas isso não nos faz ter mais vontade ou mais responsabilidade, porque seríamos maus profissionais. Preferirmos estar nesta situação e a competir pelo acesso às competições europeias do que outras equipas que já têm o campeonato feito, mais um lugar acima ou abaixo. Estamos a lutar por um objetivo, que, se calhar, no início da época, poucos acreditavam. Somos nós os grandes responsáveis por estarmos a lutar por esse objetivo e vamos à luta amanhã, sabendo que, do outro lado, estará uma equipa e um treinador muito competentes."

Sem desculpas: "Naquele estádio não conseguimos controlar a questão do vento, que pode condicionar o jogo mas também nos preparámos para isso. Mas isso também não será desculpa para o resultado. Queremos muito sair de Vila do Conde com os três pontos e regressar às competições europeias."

Oscilação da equipa: "Temos de ser mais regulares. Durante a época não podemos ter séries de cinco o seis jogos sem pontuar, com algumas derrotas, e depois ter quatro ou cinco vitórias consecutivas. Amanhã a equipa vai querer muito ganhar e ser competente, mas não podemos garantir que não haja esse retrocesso. Por outro lado, o Rio Ave tem uma equipa muito competente, com bons jogadores e com uma equipa técnica muito bem preparada. Naquilo que conseguimos controlar, que é o nosso jogo e os nossos comportamentos, vamos dar tudo. Agora, se isto é garantia de vitória, isso não posso garantir aos nossos adeptos."

Ausências em Vila do Conde: "O Ibra está fora, mas tive boas dores de cabeça ao longo da época e, neste momento, o nosso grupo esta estabilizado. Além do Ibra, o André André e o Celton Biai estão algo algo limitados e não conseguem ir a jogo, mas os que estão aptos dão-me total confiança para amanhã."

Renovação pedida pelos adeptos: "O futebol é fantástico. Há 15 dias perguntou-me tempo por quanto tempo é que eu iria ser treinador do Vitória, agora fala-se em renovação. O importante é o equilíbrio e acabar bem. No final da época haverá uma conversa para perceber o que é melhor para o clube. Neste momento isso não é o mais importante, até porque tenho mais um ano de contrato. Sinto-me um privilegiado pela oportunidade que tive e tenho noção que há muita gente a querer o meu lugar. Não consigo esconder isso, mas, neste momento, isso não é o mais importante. O foco tem de ser o jogo de amanhã."

Um bom homem: "Tenho alguma necessidade de falar, porque há aqui algo no ar... Nunca fui um homem desequilibrado e com dois tipos de liderança. Fui, sou e serei sempre uma pessoa que falou aquilo que falou, e refiro-me às palavras que no final do jogo contra o Sporting, porque achei que devia ter dito. Quem jogou à bola e quem partilhou balneários profissionais durante muitos anos entende o porquê daquelas declarações. Para mim é muito importante que todos percebam que não está cá nenhum homem perdido ou desequilibrado, muito menos um homem que, se ganha, vem para cá e diz que os jogadores são fantásticos, mas se perdem são mimados. Não é nada disto. Provei isto ao longo do ano. As duas vitórias consecutivas que tivemos após essa conversa não tiveram nada a ver com essas palavras. Ganhámos porque temos um bom grupo de trabalho e profissionais fantásticos, que deram uma resposta no jogo a seguir. Não tenho duas formas de liderar, acreditem, porque isso não é ser um mau treinador, é ser um mau homem. Posso não ter a competência necessária para ser treinador do Vitória, mas sou um bom homem. Quando me sentei aqui, no primeiro dia, no dia em que fui apresentado, fiz uma promessa a mim mesmo: ser eu. Naquele momento fui eu. Felizmente estou bem comigo e com o meu grupo de trabalho. Aquilo que escrevem ou escreveram, e as mensagens que me mandam, isso para mim não me importa nada. Senti que tinha necessidade de dizer isto."

Renovação de Bruno Varela: "Para mim, a renovação do Bruno Varela significa muito. O Bruno é aquilo que um treinador gosta de ter para trabalhar, pelo capitão que é e pelo rendimento que tem e que todos conhecemos. É muito importante para o treinador, para o clube e para os adeptos ter o conforto de saber que tem um grande guarda-redes na baliza e um grande capitão."