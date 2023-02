Moreno e a confusão no túnel após o Vitória-Braga: "São coisas do futebol"

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, após a vitória (2-1) na receção ao Braga, esta segunda-feira, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin.

Moreno sobre o que se passou no túnel de acesso aos balneários: "O que se passou são coisas do futebol. É emoção e já está passado. Não foi nada de mais. O que se passa lá dentro fica lá dentro. É uma questão de princípios dos profissionais de futebol."

Análise ao jogo: "Foi uma primeira parte muito bem conseguida da nossa parte. Enquanto estivemos em igualdade, parece-me que fomos melhores. Depois, com a expulsão do Braga, poderíamos ter tido mais intensidade. Fizemos o segundo golo, mas senti a equipa algo confortável, o que não me agradou. Ao intervalo, posso partilhar, ponderei tirar os três atletas amarelados. Porque conheço o futebol português e sabia que isto podia acontecer. O Tiago Silva é mal expulso. É muito claro, na minha opinião. Não sei se é falta, mas se for, não é para amarelo. Aconteceu porque já tinha sido expulso um atleta do Braga. Depois, com 10 para 10, o jogo foi muito equilibrado, com o Braga a ter mais bola, mas sem criar grandes oportunidades. Tivemos de ajustar. Mas mesmo em igualdade numérica fomos mais equipa."