Declarações de Moreno na sala de imprensa após o triunfo do V. Guimarães, com golo de safira, na ronda 19 do campeonato.

As duas partes: "Não acho que a segunda parte tenha sido melhor do que a primeira, era preciso equilíbrio com bola, a equipa entendeu isso, fez o golo dessa forma. O outro momento, sem bola, foi o que tem sido até agora, e penso que a questão de não ter sofrido golos tem a ver muito com o acumular do trabalho. A tendência é para melhorar. Uma vitória justa e fomos mais equipa do que o Estoril, que tem muita boa equipa, soube bloquear em alguns momentos. Ganhámos três pontos, temos 30. Sinto que esta vitoria tem grande impacto se tiver continuidade no sábado com o Portimonense, mas tem de ser desfrutada, Tem de haver sempre foco para aquilo que é mais importante."

Não sofrer golos: "Muito importante, outro registo competitivo deste jogo, mas o importante é a conquista dos pontos, se possível não sofrer. É importante nesta fase da época, a nossa qualidade de jogo tem vindo a melhorar, em alguns jogos, A nossa equipa tem qualidade, mas o futebol não é uma ciência exata, tem outro lado. Continuamos a ser uma equipa humilde, mas que se bate com qualquer equipa do campeonato Mas segunda-feira, foco total no Portimonense."

Quinto lugar, em igualdade com o Casa Pia: "O nosso compromisso é fazer melhor do que fizemos na primeira volta. Tivemos duas vitórias em dois jogos, tal como na primeira volta. Agora queremos ganhar ao Portimonense e até ao final da época temos de ser competitivos."

Dedicatória: "A vida de treinador não é fácil, tem um desgaste muito grande, tivemos dois meses difíceis, sem ganhar, e hoje queria muito dedicar a vitória, a uma pessoa muito especial. A minha mãe faz anos, não me iria perdoar se não lhe dedicasse a vitória, sei que com ela posso contar sempre."