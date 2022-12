Moreno, Dani Silva e Safira em Urgezes para divulgar livro do Vitória

A obra, "Era (e é) uma vez o Vitória", da autoria de escritor Paulo César Gonçalves e da ilustradora Catarina Peixoto, foi apresentada na sexta-feira no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta,

Após ter sido apresentado no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, na sexta-feira, os criadores do livro "Era (e é) uma vez o Vitória" levaram a obra, hoje, aos alunos do Centro Escolar de Urgezes, freguesia do concelho de Guimarães.

Para além do escritor Paulo César Gonçalves e da ilustradora Catarina Peixoto, as crianças, que frequentam o ensino básico, contaram com a presença Moreno Teixeira e Dani Silva e Alisson Safira, jogadores da equipa principal do Vitória de Guimarães.

Numa ação que serviu para promover o livro o "futuro do Vitória", ainda houve tempo e espaço para o treinador e os atletas vitorianos responderem a questões dos mais pequenos e confraternizarem com os mesmos.

O autor Paulo César Gonçalves explicou aos estudantes que o livro "não é a história completa do Vitória Sport Clube, mas é uma primeira abordagem".

A narrativa retrata a história de uma família, onde o amor pelo clube vitoriano é passado de geração em geração, do avô até à neta.

O avô António é o retrato de António Faria Martins, presidente do Vitória entre 1941 e 1947 e, mais tarde, entre 1958 e 1960. Daniel, filho de António, é o espelho do ex-atleta e treinador Daniel Barreto, figura incontornável da história do clube. Eugénia, a neta de António e filha de Daniel, é a representação de uma menina de sete anos que vive intensamente o Vitória.

No fim do evento, as crianças tiveram direito a autógrafos de Moreno, Alisson Safira e Dani Silva.