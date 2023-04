Moreno critica jogadores do Vitória: "Não sei trabalhar com meninos mimados..."

Declarações de Moreno após o Vitória-Sporting (0-2) da 29ª jornada da Liga Bwin

Críticas: "Não sei o tempo que vou estar aqui, mas não vou permitir o comportamento que alguns dos nossos atletas na segunda parte. O comportamento de alguns meninos. Não permito, nem sei trabalhar com meninos mimados. Não gostei. Comigo até ao fim vai quer quer e quem tem responsabilidade. Já chega. Não aceito comportamentos que não se adequam com ser profissional do Vitória. Não vou permitir."

O comportamento: "Não sei o tempo que vou estar aqui, mas não vou permitir o comportamento que alguns dos nossos atletas na segunda parte. Há comportamentos que não podem instalar-se no nosso grupo. Na primeira parte estivemos organizados"

Alguns meninos: "Alguns comportamentos de alguns meninos. Eu sempre defendi o grupo, irei continuar a fazer, mas não seu trabalhar com meninos mimados. Não gostei do comportamento de alguns. Não existimos como equipa"

A frustração: "Podia agarrar-me à frustração do golo anulado, porque existiram. Comportamentos que não se adequam ao que é ser profissional do Vitória e isso não vou permitir. A minha desilusão é com este comportamento que não foi de todo, mas de alguns atletas. Não me agradou esse comportamento. Não sei o tempo que ainda vou estar aqui, irei com aqueles que sabem o que é vestir esta camisola. E esta é a minha desilusão, não é por ter perdido".