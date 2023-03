Declarações de Moreno após o Benfica-Vitória (5-1), partida da 25ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Começar por dizer que é uma vitória justa, por números exagerados. Mas quando se perde por este números, só podemos dar os parabéns. Poderíamos vir à Luz e baixar as linhas, jogar só em transição, mas não era que isso que queríamos. Foram golos estranhos do Benfica... Vitória justa, mas por números exagerados. Queríamos ter mais bola, não conseguimos. O que podemos tirar deste jogo? Ganhamos um atleta, o Thomas Handel, após muito tempo parado".

Ausência do Bamba: "Não relaciono o resultado com a ausência do Bamba. Seria injusto para os atletas que estiverem. Percebemos a importância do Bamba,. O fantástico campeonato que está a fazer, isso mostra. O Dani fez o que lhe foi pedido e bem".

Faltou coragem: "Não se trata de falta de coragem. Trata-se da forma como o Benfica encurta, não olho para isso como falta de coragem. Foi sempre um desconforto. Estive lá e percebi como é jogar neste ambiente, o 1-0 é um ressalto, o 2-0 não é penálti, já vi a imagem. Alguma imaturidade nossa, atletas que jogaram pela primeira vez aqui. Continuo muito orgulhoso. É dia de dizer isto. Se nos disseram que teríamos 40 pontos nesta jornada, ninguém acreditava. Não é este resultado que me fará desconfiar dos nossos atletas."