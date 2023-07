Moreno com boa notícia no treino do Vitória

Jorge Fernandes foi reintegrado e treinou sem limitações

Jorge Fernandes já faz parte dos planos de Moreno Teixeira. O quadro clínico do Vitória está agora mais desanuviado com a reintegração, em pleno, do central, que estava a recuperar de uma lesão que o afastou dos treinos desde o jogo disputado no dia 8, contra o Middlesbrough, em Almancil.



A semana de trabalho começou com as reintegrações de Matheus Índio, André André e Rodrigo Duarte e o treino desta quarta-feira ficou marcado pela inclusão de Jorge Fernandes, restabelecido em definitivo do problema físico que começou a condicionar a sua preparação, ainda no estágio no Algarve.

O central de 26 anos, que vai cumprir a quarta época no Vitória, trabalhou sem restrições e alarga o leque de opções para a defesa quando falta uma semana para o primeiro jogo oficial da época 2023/24, na Eslovénia, frente ao NK Celje - dia 27 deste mês -, a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Confirmado o regresso de Jorge Fernandes, o treinador do Vitória de Guimarães passa a deparar-se somente com duas baixas: o lateral Ricardo Mangas e o médio Telmo Arcanjo, ambos submetidos a cirurgias recentes. O plantel apresenta-se, aos sócios e adeptos, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Largo do Toural.