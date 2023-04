Moreno com boa notícia: Bamba em vias de regressar no Bessa

Central de 20 anos falhou os últimos três encontros do Vitória de Guimarães. Lesão muscular na coxa esquerda

Ibrahima Bamba está mais perto de regressar à competição. Afastado dos últimos três encontros do Vitória, devido a lesão, o central pode mesmo regressar na visita dos vimaranenses ao Bessa.

No site oficial, o Vitória de Guimarães informou que Bamba "já se encontra praticamente refeito de uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda". Assim, caso evolua nos próximos dias, poderá entrar nas contas de Moreno para o encontro marcado para a próxima sexta-feira, no Bessa (20h30).

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo veio pedir desculpa depois do jogo e trocámos as camisolas" Em 2002, num jogo entre França e Portugal do Europeu de sub-17, Cristiano Ronaldo foi expulso após uma entrada sobre Jimmy Briand. À noite, pediu desculpa ao francês e os dois trocaram as camisolas de jogo.

Bruno Varela, André Amaro, Jorge Fernandes, Zé Carlos e Tiago Silva foram ausências no treino desta segunda-feira, que aconteceu dois dias depois do empate caseiro, sem golos, diante do Paços de Ferreira.