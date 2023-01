Moreno: "Cansa estarmos sempre a ouvir que estamos há sete ou oito jogos sem vencer"

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães

Declarações de Moreno após o encontro Vitória de Guimarães-Chaves (2-1), da 18.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o golo: "É sempre bom o Safira fazer golo, ainda para mais no momento em que marcou. Foi um jogo de emoções fortes, a começar pela homenagem merecida à figura que o Neno representa. Vínhamos de uma série muito negativa, pelo que valorizámos muito a nossa entrada em jogo. Nos primeiros 35 a 40 minutos, tivemos muita qualidade, mas continuámos com o nosso problema de não definir bem. Nos últimos cinco minutos da primeira parte, o Desportivo de Chaves criou oportunidades. A segunda parte foi diferente. O Chaves teve mais bola e mais chegada à nossa área. Temos de melhorar a finalizar, para a equipa ter conforto. Tivemos oportunidades para o 2-0, mas não conseguimos finalizar."

O empate: "Depois de o Chaves empatar, conseguimos marcar naquele momento. Finalmente, tivemos uma "pontinha" de sorte. É uma prova do querer e do caráter dos meus jogadores. Acredito que, a jogar bem, estamos sempre mais perto da vitória, mas hoje era importante ganharmos, independentemente de jogarmos bem ou mal. Pela forma como trabalham durante a semana, os meus atletas mereciam."

Conforto: "Acredito que a vitória nos possa dar mais conforto. Até os grupos mais experientes precisam de trabalhar em cima de vitórias. Espero que esta vitória nos dê conforto. Cansa estarmos sempre a ouvir que estamos há sete ou oito jogos sem vencer. Haverá um trabalho durante a semana para tirarmos essa carga negativa dos atletas. De certeza que a equipa se vai sentir muito mais leve no próximo jogo [com o Estoril]. São três pontos. Vamos tentar uma segunda volta melhor do que a primeira, não prometendo isso.

Sobre Tiago Silva: "Ele é muito importante para o nosso grupo. Sabe quando deve ficar com a bola, quando a deve soltar. Já lhe disse que, com as qualidades que tem, deve chegar mais vezes à área, pela forma como remata, como bate na bola".