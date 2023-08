Moreno demite-se de treinador do Vitória

Anúncio feito depois do Estrela da Amadora-Vitória (0-1) da primeira jornada da Liga Betclic

Moreno anunciou este domingo, depois do Estrela da Amadora-Vitória (0-1) da primeira jornada da Liga Betclic, ter apresentado a demissão do cargo de treinador do Vitória de Guimarães. Uma decisão que, esclareceu, foi tomada na quinta-feira.

"A decisão está tomada e agradece apoio quem deram", disse aos jornalistas na sala de imprensa do Estádio José Gomes, na Amadora. "Saio feliz", disse ainda.

Moreno, de 41 anos, assumiu a equipa vimaranense em julho do ano passado, substituindo no cargo Pepa, levando a equipa de Guimarães ao sexto lugar da edição anterior do campeonato e ao consequente apuramento para as rondas preliminares da Liga Conferência Europa.

O Vitória acabaria por ser eliminado na segunda pré-eliminatória daquela competição europeia, vencendo a primeira mão diante do Celje, por 4-3, e perdendo por 1-0, em casa, no segundo jogo, em que os eslovenos se impuseram no desempate por grandes penalidades.

O técnico, antigo jogador do emblema vimaranense, comandou a equipa em 47 partidas, já depois de também a ter orientado, de forma interina, por duas vezes em 2020/21.

A formação minhota entrou a vencer na I Liga, por 1-0, no reduto do Estrela da Amadora, com um golo de Jota Silva, aos 24 minutos.