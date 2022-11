Moreno após o Vitória-Famalicão: "Os jogadores estão mais valorizados, mas não me iludo"

Declarações de Moreno após o Vitória de Guimarães - Famalicão (3-2), jogo da 11.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Houve uma primeira parte equilibrada, em que foi difícil encontrar espaços para ambas as equipas. Tivemos mais iniciativa, marcámos um golo e creio que a nossa vantagem se ajustava ao intervalo. Tivemos uma entrada muito boa após o intervalo e marcámos dois golos. Quando pensávamos que tínhamos o jogo controlado, enganámo-nos. Aqui a responsabilidade é minha, embora tenha havido mérito e competência do Famalicão. O que aconteceu é uma aprendizagem, e é melhor aprendermos em cima de vitórias."

Sensação: "No nosso campeonato, os jogos nunca estão controlados. Do outro lado, há bons jogadores e equipas que nunca desistem, mas não houve relaxamento da nossa parte. As substituições podem ter sido desajustadas. Ficamos com uma sensação estranha depois deste jogo, mas temos 20 ponto. Temos de desfrutar deste triunfo. Amanhã vamos analisar o jogo e começar a preparar a deslocação a Alvalade [para o jogo com o Sporting, no sábado].

Sem controlo: "Olhando para o nosso grupo de trabalho e para o passado de muitos atletas, isto pode acontecer [perder algum controlo do jogo]. Com um grupo mais experiente, talvez isto não acontecesse, mas não fico iludido com a fantástica entrada da nossa parte na segunda parte, nem desiludido com os golos sofridos. Errámos no jogo com o Boavista [triunfo por 3-2], voltámos a errar hoje e vamos errar no futuro."

Valorizar: "Os nossos jogadores estão mais valorizados e reconhecidos, mas não me iludo. No ano passado, estavam cá Sacko, Borevkovic, Mumin, Rafa Soares, Alfa Semedo, André Almeida, Oscar Estupiñán, Marcus Edwards e Rochinha. As saídas foram colmatadas por jogadores pouco utilizados na época passada, o que nos dá muita satisfação. Queremos ganhar todos os jogos, mas sem deitar etapas [de crescimento] abaixo".