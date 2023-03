Moreno após o Benfica-Vitória: "Não relaciono o resultado com a ausência do Bamba"

Declarações de Moreno após o Benfica-Vitória (5-1), partida da 25ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Uma vitória justa do Benfica, por números exagerados, na minha opinião. Podíamos vir ao Estádio da Luz a baixar as linhas e a jogar em transição, mas não era o que queríamos e não foi o que fizemos. Os números são exagerados pela forma como o Benfica faz os golos, foram golos estranhos."

Handel e Bamba: "Queríamos ter tido mais bola, mas não conseguimos. Perdemos três pontos, ganhámos um atleta, com o regresso do Tomás Händel. Não relaciono o resultado com a ausência do Bamba. Seria injusto para os atletas que estiveram em campo. Nunca nos agarramos a ausências. O Dani fez o que lhe foi pedido, e bem."

Desconforto e orgulho: "Não se trata de falta de coragem, trata-se da forma agressiva que o Benfica incute. Foi um desconforto de resultado que, depois, cria desconforto aos atletas em campo. Trata-se de falta de conforto no jogo, pelo ambiente que está no estádio e por falta de maturidade de alguns jogadores. Continuo muito orgulhoso dos meus atletas. Se, no início da época, nos dissessem que teríamos 40 pontos nesta jornada, ninguém acreditava. Foram estes jogadores que os conquistaram. Não vai ser este resultado que nos vai fazer desconfiar destes atletas".