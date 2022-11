Moreno dá instruções a Jota Silva no decorrer do jogo com o Sporting

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, após a derrota (3-0) em casa do Sporting, na ronda 12 do campeonato.

Vermelho a Afonso Freitas: "O lance da expulsão condicionou o jogo todo. É uma vitória justa do Sporting, mas que nasce depois desse lance. O jogo ficou muito difícil com a expulsão, nem tivemos tempo para nos ajustar. O Sporting foi forte, colocou muita gente em zona de finalização e, a partir daí, foi difícil reentrar no jogo."

Aprendizagem com a derrota: "Perdemos três pontos que não queríamos, era importante não descambar no jogo e foi apenas isso, uma derrota e três pontos. A vitória do Sporting é justa e nós temos de continuar o nosso caminho depois de perder estes três pontos. Esta derrota tem de fazer parte da nossa evolução e da nossa aprendizagem. Hoje estes atletas merecem um grande elogio por terem aguentado o jogo nestas condições e pela postura que tiveram, que é algo que valorizo muito".