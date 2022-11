Moreno antes da Taça da Liga: "Não será uma dor de cabeça formar o onze"

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, na antevisão ao jogo com o Vilafranquense, da fse de grupos da Taça da Liga, agendado para as 20h30 de sábado.

Jogo com o Vilafranquense e a Taça da Liga: "É com os atletas disponíveis que vamos abordar o jogo, tal como abordamos os outros. Em três jogos da fase de grupos, o primeiro é sempre muito importante. De resto, qualquer equipa da II Liga é difícil. O Vilafranquense está em quinto lugar, tem boa equipa, mas temos responsabilidades e temos o objetivo de chegar pelo menos à Final Four. Queremos dar uma boa resposta com os atletas que temos, dando continuidade aos resultados positivos que temos tido."

Vitória é favorito nos dois primeiros jogos, fora de casa? "Ligo pouco a isso, quero é que a equipa encare o jogo com a responsabilidade a que este clube obriga. O que adianta dizermos que somos favoritos e depois não provamos isso em campo? Sabemos que será um jogo muito importante por ser o primeiro. E não fugimos à nossa responsabilidade. Depois trataremos do jogo com o Belenenses e o Boavista. Temos que encarar o jogo sempre no limite, isso para nós é muito importante".

Jogos com intervalos de 12 dias: "Se as rotinas vão mudar? Sim, vão mudar um pouco. Os nossos atletas, depois deste jogo, vão ter três dias de folga. Começámos a época muito cedo, com grande sobrecarga de jogos, sem tempo para preparar a equipa. Havendo agora esse espaço de tempo, poderemos ter três dias de folga. É mais do que merecido para os atletas, que também precisam de aliviar um pouco a cabeça, sabendo que depois o rigor e a disciplina vão manter-se nos treinos. Já estamos com quase cinco meses de trabalho e é preciso tempo para aliviar a cabeça, acima de tudo".

Limitado pelas baixas de Mikel, André André e Janvier, todos lesionados, e pelas ausências de Celton Biai, André Amaro e Zé Carlos, todos na seleção sub-21: "Não será uma dor de cabeça formar o onze, embora sabendo que estamos limitados. Nenhum desses jogadores lesionados não recuperam, continuamos a não poder contar com o Nelson da Luz, e outros três estão de fora por boas razões. Temos jogadores com potencial incrível na equipa B. Se calhar não estão preparados para jogar na liga principal, mas acreditamos muito neles. E a melhor forma de queimar etapas é integrá-los agora. Dentro de seis meses e um ano serão opções muito válidas na primeira equipa. É uma satisfação enorme ter estes miúdos que vão connosco para baixo. É um orgulho, dá-me um prazer enorme. Vão connosco porque reconhecemos que têm talento. É muito isto o projeto do clube".

Os jovens da equipa B chamados: "Chamámos Gonçalo Nogueira, Gonçalo Pinto, Rui Correia, Mutombo e Rafa".