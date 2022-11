Moreno antes da receção ao Marítimo: "O mais importante é não perder a alma"

Treinador da equipa vimaranense quer "um ambiente à Vitória" no jogo deste domingo em que não contará com Nelson da Luz e tem Mikel Villanueva em dúvida.

Na antevisão da receção, este domingo, ao Marítimo, para a 13.ª jornada da Liga Bwin, Moreno Teixeira começou por abordar a importância de voltar aos triunfos, após a derrota, em Alvalade, há uma semana e depois de triunfo, suado, sobre o Vizela, na quarta-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Nos últimos três jogos em casa [Boavista, Famalicão e Vizela, para a Taça], o Vitória ganhou, mas com muito sofrimento. Valoriza mais a alma mostrada nas últimas vitórias ou fica mais preocupado por terem sido vitórias sofridas?

"Valorizo muito essa alma e não tenho dúvidas nenhumas que o nosso grupo de trabalho vai pôr sempre isso dentro do campo. Essa alma estará sempre dentro do campo. Essas vitórias mais sofridas acontecem com todas as equipas. Há dois ou três clubes que têm condições diferenciadas que conseguem resolver jogos mais cedo e ter ter resultados mais confortáveis. . Nos restantes jogos, não há assim tantos resultados desnivelados e não se consegue estar tranquilo aos 70 minutos. É importante não perder esse ter ADN, de alma, de uma equipa identificada, de disputar o jogo até ao fim e que isso nos permita ter resultados até ao fim."

É importante vencer este jogo por ser o último jogo antes da paragem da Liga?

"É importante conseguir um bom resultado também pela paragem no campeonato. Vai haver outra competição, a Taça da Liga, mas é importante acabar bem esta primeira fase da época, se possível com três pontos e tentar fazer 23. Percebemos que vamos ter um jogo difícil, vamos ter uma equipa pela frente que vem de uma série de quatro jogos consecutivos sem perder e teve uma semana limpa para preparar o jogo. Nós não a tivemos. Tivemos o desgaste extra dos 120 minutos do jogo com o Vizela. Tudo isto faz-nos perceber que será um jogo complicado. Espero muito que possa ser um dia à Vitória, o tempo convida, o horário do jogo é bom, e o que gostava é de ter um ambiente à Vitória, porque vai ser preciso esse calor da bancada. Percebemos que tivemos algum desgaste ao logo da semana, estamos com algumas limitações físicas, temos um jogador que tem sido importante, o Ibra [Ibrahima Bamba], que está castigado. Tudo isto faz-nos perceber que vamos ter dificuldades e vamos precisar de ajuda. A ajuda da bancada será essencial."

O que vale este Marítimo, de João Henriques?

"Este Marítimo vale muito mais do que a posição que ocupa na tabela. Houve uma melhoria depois da entrada do mister João Henriques, o que não me surpreende pela qualidade da sua equipa técnica. E depois tem qualidade individual, tem atletas muito interessantes. Mudaram a estrutura nos últimos tempos, com algumas variantes diferentes, mas tem estrutura muito parecida com a nossa, com homens muito fortes na bola parada, centrais fortíssimos, o ponta de lança e o Xadas muito fortes na bola parada. Não tivemos o tempo necessário para preparar este jogo, porque ainda hoje tivemos atletas que não estavam recuperados do esforço de quarta-feira. Por isso, é importante termos um dia à Vitória."

Nelson da Luz e Mikel Villanueva estarão disponíveis? Se o Mikel não recuperar, pode abdicar de jogar com três defesas?

"O Nélson da Luz está fora, não consegue recuperar para o jogo. O Mikel está em dúvida. Estando em dúvida o Mikel, essa possibilidade existe, seja a jogar numa linha de três ou de quatro. É importante os atletas saberem o que têm de fazer dentro do campo. A equipa vai dar uma resposta. O Mikel vai para a convocatória, ainda faltam 24 horas, vamos ver como reage o Mikel, o Nelson da Luz está fora."

​​​​​​​Compreende o ruído que existiu após o jogo com o Vizela da Taça de Portugal?

"Prefiro não me focar nisso. Compreendo a frustração da derrota [do Vizela], mas não quero valorizar isso. Já foi na quarta-feira. O nosso foco é apenas no jogo de amanhã. Temos de perceber que vimos de uma derrota nesta competição e os grandes grupos reagem. Nesta competição vimos de uma derrota, do jogo de Alvalade. Espero que possamos ter uma boa reação, fazer um bom jogo e ganhar."