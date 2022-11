Moreno admite: "Há falta de experiência e tranquilidade a competir a este nível..."

Declarações de Moreno, treinador do V. Guimarães, após a vitória sobre o Vizela (2-1 após prolongamento), na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Vitória: "A primeira parte foi muito boa, fizemos um golo, mas, pelas oportunidades que criámos, podíamos ter finalizado mais. Temos de decidir melhor e é esse o reparo que tenho de fazer aos meus jogadores. Na segunda parte, o Guzzo e o Kiko Bondoso vieram trazer-nos dificuldades e a qualidade do Vizela não me surpreendeu nada".

Prolongamento: "Acho que reagimos no prolongamento, fomos superiores, marcámos de penálti, mas podíamos ter matado o jogo em algum dos lances de transição. Acho que houve mais mérito do Vizela na segunda parte do que demérito nosso. Há uma falta de experiência e tranquilidade a competir a este nível da nossa parte, mas, perante isso, estou eu aqui para defender os meus jogadores, que são dos melhores profissionais do campeonato".

Pressa a mais em lances de finalização? "Os nossos jogadores da frente têm de definir com mais calma, só isso, mais nada".