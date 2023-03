Moreno, a possível titularidade de Celton Biai e o Benfica: "Há duas formas de preparar..."

Treinador do Vitória de Guimarães na antevisão do jogo de sábado (18h00), contra o Benfica, a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin.

Regresso de Celton Biai após lesão: "O Celton Biai está convocado. Amanhã [sábado] veem se joga o Celton ou se continua o Rafa."

Benfica: "Percebemos as dificuldades pelo momento e pela qualidade do Benfica, pelo ambiente que vamos encontrar no Estádio da Luz, porque é difícil competir naquele ambiente; é agradável, ao mesmo tempo é difícil. Vamos ter dificuldades, mas olhamos para o jogo de amanhã como uma oportunidade de fazer algo diferente daquilo que fizeram todas as equipas que jogaram no Estádio da Luz, à exceção do Sporting e do PSG, que empataram. Vamos com esse objetivo, convictos que é possível tirar pontos a este Benfica, que é muito forte. Para o conseguir, temos de estar no limite de tudo em termos de concentração, foco, coragem e entreajuda. Há duas formas de preparar esse tipo de jogos, e as duas válidas: uma é tirar pressão ao nosso grupo e dizer que vamos lá ara desfrutar e que a responsabilidade está toda da parte do Benfica, a outra é dizer que vamos ao Estádio da Luz para competir, sabendo que também temos responsabilidade pelo clube que representamos. Acreditamos que é possível trazer algo de positivo e isso são pontos, porque vivemos de pontos."