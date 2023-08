Moreno após eliminação europeia: "A minha margem reduziu ainda mais"

Moreno fez, este sábado, a antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, a contar para a primeira jornada do campeonato. O treinador garantiu que, mesmo depois da desilusão europeia, os vimaranenses vão entrar em campo motivados

Eliminação europeia e que ilações foram tiradas: "O Vitória vai apresentar-se muito motivado porque estamos a falar de uma primeira jornada do campeonato. Mesmo que não fosse a primeira jornada, quem representa este clube tem de ter sempre a motivação, a adrenalina ao máximo quando vestir a camisola. É desta forma que nos vamos apresentar amanhã, não escondendo o que se passou há dez dias. O que aconteceu há dez dias foi uma desilusão grande, não vamos esconder. Trabalhámos em cima dessa desilusão. As ilações que foram tiradas fora, que falhámos, não há como fugir disso. Mas os bons grupos são aqueles que reagem. Aprendemos com os erros que cometemos. Foram cometidos erros técnicos, táticos, de abordagem. Para o jogo de amanhã, percebemos que do outro lado há uma equipa que regressa depois de muitos anos à primeira Liga, vai estar com a motivação em alta. Se não nos apresentarmos com índices de motivação no máximo, vamos ter dificuldades. Mas acredito que isso não vai acontecer. A equipa vai reagir à grande desilusão que tivemos na quinta-feira".

Como estão os jogadores depois da eliminação: "Foi uma semana difícil, não há que esconder. Foram dez dias muito difíceis. Os piores foram os primeiros três, quatro dias. Depois houve o trabalho de recuperação mental. Nestas alturas pomos tudo em causa. Mas não está tudo mal, o grupo é muito dos que estavam no ano passado. A qualidade existe. Não nos escondemos do falhanço que tivemos numa prova em que queríamos muito ter sucesso. Estes últimos dias foram a preparar a equipa de uma forma mental. Também tática, que é preciso para a exigência do nosso campeonato. Não tenho dúvidas que a equipa vai ter uma reação boa".

O que se pode esperar do campeonato: "Será muito parecido ao que tem sido nas últimas épocas. Jogos muito decididos no detalhe, equipas com qualidade, organizadas, cada vez mais preparadas. Não acredito que haja resultados muito desnivelados. Olhando para nós, continuou a opinião que hoje estamos muito mais bem preparados do que há um ano. Não fujo dessa ideia. Mas precisamos de demonstrar isso em campo, com resultados. Este grupo vive de resultados. Não foi o que aconteceu no jogo europeu e deixa marcas e pode condicionar a desconfiança por não termos conseguido este objetivo e criar desconfiança dentro do grupo de trabalho sobre o que somos capazes de fazer e eu não quero que aconteça isso no nosso grupo de trabalho. Não há desconfiança. Há uma grande confiança na qualidade dos atletas, do que podem fazer dentro de campo. E temos de pensar muito nessa forma. Queremos começar bem mas em todos os jogos a dificuldade é muito grande e muitas vezes são detalhes que venho falando que os tiram as vitórias. E se melhorarmos nisso vamos ser ainda melhores do que temos sido".

Entrar a ganhar ainda é mais importante: "É ainda mais importante ganhar, não fujo disso. Nós, profissionais do Vitória, sentimos a pressão por representar este clube. Temos sempre esta pressão independentemente do momento. O que eu quero é que os jogadores entrem de cabeça limpa, a acreditarem no potencial deles. E essa pressão exista só no treinador, porque existe. Fui o primeiro a dizer, antes do início dos jogos oficiais, que a minha margem ia ser mais reduzida em relação ao ano passado e em função do que aconteceu na quinta-feira, a minha margem ainda reduziu mais. Trabalhámos tudo para este jogo. Sou um homem de convicções e que luta por aquilo que acredita, não sou de desistir facilmente. Sei que dependo de resultados e o Vitória depende de resultados. E não foi isso que aconteceu na quinta-feira. Se foi foi por uma questão de, detalhe, técnica, tática que optamos, isso foi ponderado e visto e existiram vários erros mas não acredito que não tenham sido de tática, foram outro tipo de problemas que vimos durante a semana".

Saída de Amaro: "Nuno Santos e Tomás Ribeiro estão aptos para o jogo de amanhã. A saída do Amaro, olho de uma forma natural. Quando o presidente me chamou, no primeiro dia, foi muito isto que me pediu. Recordo que há um ano vendemos o André Almeida e eu disse que o trabalho é para formar mais Andrés Almeidas. O trabalho foi feito ao longo da época passada, conseguimos até ao momento vender o Ibra e o Amaro, há outros atletas que estão valorizados. Lidei com uma forma muito natural. Não vejo dramas, sou uma pessoa coerente. Foi isto que o presidente me pediu no primeiro dia e o temos feito. Quero desejar ao amaro, pelo fantástico profissional que é, por aquilo que nos ajudou, a maior sorte do mundo. Quanto ao mercado, está aberto, pode acontecer alguma coisa. Mas o foco é o jogo de amanhã".

Borevkovic: "Foi integrado e fez um treino connosco. Fisicamente ainda não está pronto para ir a jogo. Mas desde que esteja integrado, pode ser solução".