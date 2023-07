Moreno: "A equipa podia tremer e abanar, mas não foi isso que aconteceu"

Declarações de Moreno após o triunfo do Vitória sobre o Celje (4-3), na segunda eliminatória da Liga Conferência

Jogo atípico, golos sofridos deixam-no apreensivo? "Valorizar os quatro golos marcados fora de casa. Fazendo um resumo, acho que qualquer equipa a entrar assim fica difícil, em desvantagem logo no primeiro minuto. Mas a equipa nunca se desequilibrou, mentalmente e mesmo em questões táticas, e fizemos uma primeira parte muito positiva. Fizemos dois golos mas podíamos ter feito muitos mais, faltou eficácia. É verdade que o adversário chegou com perigo algumas vezes à nossa baliza, mas fomos muito melhores. Tentámos corrigir na segunda parte, entrámos de forma positiva, mas o adversário volta a fazer o golo do empate. A equipa podia tremer e abanar, mas não foi isso que aconteceu. O jogo teve coisas boas e coisas a corrigir. Não escondemos. Não saímos daqui totalmente satisfeitos, mais pela forma como sofremos os golos, este último não devíamos ter sofrido, mas não há que fugir do facto de sairmos daqui com uma vitória. Esta equipa é competitiva e tem qualidade. Fizemos um jogo positivo. Temos de valorizar as coisas boas que fizemos. Agora temos uma semana limpa para trabalhar, corrigir. A exigência vai ser muita ao longo da época."

André Silva lesionado: "Sofreu uma pancada, não tinha condições para continuar."

Receita para a segunda mão? "A eliminatória está no intervalo. Sem nenhum tipo de relaxe. Vamos precisar de um bom ambiente, ser mais eficazes e defender melhor."