"Safira? Que continue a fazer golos, mas ele não joga só pelos golos que faz"

Moreno afirmou esta sexta-feira que o Vitória de Guimarães, equipa que ainda tem de ganhar maturidade, pode ter um jogo difícil perante um Arouca rigoroso, a contar para a 24.ª jornada da Liga Bwin.

Agradado com o registo de cinco triunfos e um empate a abrir a segunda volta, que impulsionou os vimaranenses para o quinto lugar da tabela, com 40 pontos, o técnico avisou que os seus jogadores precisam de "manter o equilíbrio" frente a um adversário que ocupa o sétimo posto, com 34 pontos, tal como o fizeram na série de oito jogos sem vencer, entre novembro de 2022 e janeiro de 2023.

"Depois de observarmos o adversário, percebemos o porquê de estar na posição em que está e dos pontos que tem. Dou os parabéns ao "mister" Armando Evangelista. A equipa está identificada com todos os momentos do jogo, tem coragem com bola e, sem bola, sente-se muito confortável. É uma equipa muito rigorosa. Esperamos um jogo muito difícil", disse, na antevisão à partida de sábado, em Guimarães.

O "timoneiro" sublinhou ainda que o último terço do campeonato acarreta, por vezes, mais dificuldades para as equipas e lembrou que os seus jogadores ainda têm de evoluir a nível de maturidade, mesmo depositando muita confiança neles.

"Ainda não temos a maturidade de outros grupos de trabalho, pela média de idades, pelo nosso passado. Temos de colocar bem os pés no chão. Se deixarmos de ser aquilo que temos sido, vamos ter dissabores. Vamos ser apenas avaliados pelo que fizermos amanhã [sábado]", acrescentou.

Convencido de que "cada jogo é um jogo", Moreno desvalorizou o historial dos confrontos entre Vitória e Arouca no Estádio D. Afonso Henriques, que contabiliza dois triunfos para cada lado e um empate, tendo vincado que as dificuldades de sábado respeitam ao "Arouca de hoje", "muito equilibrado em todos os setores".

Moreno enalteceu ainda o rendimento do ponta de lança Alisson Safira, não só pelos cinco golos nas últimas seis jornadas, mas também pelos comportamentos que apresenta em campo.

"No dia em que deixar de ter os comportamentos que a equipa técnica quer, vai deixar de ser opção. Que continue a fazer golos, mas ele não joga só pelos golos que faz", disse, acerca do brasileiro.

O treinador referiu ainda que o médio André André está convocado depois de ter fraturado o nariz no encontro da ronda anterior, com o Santa Clara (3-1), mas sem a certeza de que possa ir a jogo, e lamentou o facto de a lesão do guarda-redes Bruno Varela o afastar mais tempo dos relvados do que o que gostaria.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da Liga Bwin, com 40 pontos, recebe o Arouca, sétimo, com 34, em jogo agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.