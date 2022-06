Mikel Villanueva vai ser jogador do V. Guimarães

Defesa-central terminou contrato com o Santa Clara e vai assinar pelo Vitória. Chega para colmatar a vaga deixada por Borevkovic.

Mikel Villanueva vai ser reforço do V. Guimarães, apurou O JOGO. O defesa-central, de 29 anos, já chegou a acordo para se mudar para o Minho, restando apenas acertar alguns detalhes. Algo que ficará tratado quando o venezuelano regressar a Portugal - está agora de férias.

Borevkovic foi emprestado ao Hajduk Split, recorde-se, e a vaga deixada pelo croata será ocupada pelo jogador que pertencia ao Santa Clara.

Formado no Deportivo Táchira, e com passagens pelo Málaga, Villanueva chegou aos Açores em 2020 e cumpriu duas temporadas. Terminou contrato no fim da 2021/22 e assina a custo zero pelos vitorianos.

Pepa fica então com Mumin, André Amaro, Jorge Fernandes, Tounkara (jogador da equipa B que vai fazer a pré-época) e Mikel Villanueva.