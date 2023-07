Mikel Villanueva disponível para o jogo com o Rio Ave

Central venezuelano está recuperado de uma lesão nos adutores.

Moreno Teixeira já pode contar com Mikel Villanueva para o jogo deste sábado, em Vila do Conde, no jogo marcado para as 18 horas e no qual o Vitória apadrinha a apresentação do Rio Ave. Ausente nos primeiros jogos da pré-época, contra Middlesbrough, Wolverhampton e Fafe, devido a um problema nos adutores, que vinha condicionando a sua preparação, o central internacional venezuelano retomou os treinos sem restrições e está em condições de ser opção para o jogo particular agendado para as 18 horas.

Já Rui Correia, outro defesa e capitão da equipa B que fora chamado pelo treinador do Vitória no começo da semana, apresentou queixas no decurso do jogo com o Fafe, disputado na quarta-feira, e deverá parar durante alguns dias. Jorge Fernandes, Matheus Índio e André André continuam entregues ao departamento médico do Vitória, enquanto Ricardo Mangas convalesce da intervenção cirúrgica a que foi sujeito na quinta-feira para debelar uma lesão no adutor esquerdo, sofrida durante o jogo com o Wolverhampton.



Quem deixou de inspirar cuidados à equipa médica foi o ala Jota Pereira. Depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao joelho direito, ainda na época anterior iniciou a pré-temporada a meio gás e o plano de reintegração progressiva funcionou em pleno. O extremo de 20 anos acabou por receber luz verde para treinar sem condicionalismos e participar em jogos de preparação, conforme se verificou no particular disputado em Fafe, no qual o Vitória derrotou a equipa da Liga 3, por 2-0, com golos de André Silva e Jota Silva.