Mikel Villanueva convocado para a seleção venezuelana

Central do Vitória (participou em sete jogos, cinco para a Liga Bwin) convocado por Pékerman para os dois jogos da Venezuela em Viena

Mikel Villanueva foi convocado para representar a seleção da Venezuela nos dois jogos de preparação que serão disputados em Viena, capital da Áustria.

O central do V. Guimarães, que tem 32 internacionalizações, foi chamado por José Pékerman, treinador argentino de 73 anos, para os jogos com a Islândia, amanhã, e com os Emirados Árabes Unidos, no dia 29. Também Celton Biai, André Amaro e Zé Carlos estarão ausentes nos próximos dias por integrarem a seleção de sub-21, que sábado disputa, na Covilhã, um jogo particular com a Geórgia.

No treino de terça-feira, Moreno contou com sete jogadores da equipa B: os guarda-redes Rafa e Tiago Gonçalves, os defesas Alberto Costa, Maxwell Woledzi e Rui Correia, o médio Gonçalo Nogueira e o avançado Jason Bahamboula.

Para assinalar os 100 anos, que celebra na quinta-feira, o Vitória está a publicar, na conta do Instagram, testemunhos de treinadores e jogadores que representaram o clube. Como são os casos, por exemplo, de Paulo Bento, Ademir, Paulinho Cascavel, Soudani, Ricardo Pereira, Bernard, Gilmar, Néné, Nilson, Geromel, Cléber, Béné, Matias, José Carlos, Abreu, Pedro Espinha e Paneira.