Mikel Villanueva, central do Vitória, ao ritmo da Salsa

Jogador venezuelano foi protagonista do primeiro episódio de uma nova rubrica do clube minhoto.

O Vitória iniciou uma rubrica com ligação direta ao Spotify, sendo pedido a cada jogador do plantel principal que deposite os cinco temas preferidos da sua playlist diária.

Villanueva foi protagonista do primeiro episódio já disponível nas plataformas do clube e no Spotify. O central, internacional pela Venezuela, não passou ao lado das influências mais férteis na região, pondo a pista a mexer ao ritmo da Salsa. Pesaram na partilha do defesa as músicas dos seus compatriotas The Adolescent´s Orchestra e Oscar D'Leon, juntando ainda o porto-riquenho Jerry Rivera e o afamado projeto colombiano Fruko Y Sus Tesos com o singular "El Preso", que tão excecionalmente figura na banda sonora da série Narcos.

Na próxima semana serão conhecidas as tentações musicais de outro atleta, sejam elas de lazer, de relaxamento ou úteis instrumentos de descompressão no final de cada sessão de trabalho.