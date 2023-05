"Mikel não é muito vistoso, mas é eficaz e tem tudo para se afirmar"

Central estreou-se a marcar na receção ao Vizela e Daniel Ramos, treinador que o trouxe para Portugal, diz que "tem tudo para se afirmar" nos vitorianos

Mikel Villanueva está a confirmar que foi uma contratação acertada no verão do ano passado. O central estreou-se a marcar no último domingo, na receção ao Vizela, colorindo uma época em que é, a três jornadas do final do campeonato, o jogador mais utilizado do plantel, com 2373 minutos, à frente de Bruno Varela e de Ibrahima Bamba.

Internacional venezuelano igualou o melhor registo - 32 jogos - do seu percurso, conseguido há duas épocas, no Santa Clara. É o jogador mais utilizado do plantel vitoriano no campeonato.

"Não é muito vistoso, mas é eficaz, regular e tem tudo para se afirmar num clube da dimensão do Vitória, como está a conseguir", testemunha Daniel Ramos, treinador responsável pela vinda para Portugal do internacional venezuelano, quando o Santa Clara o foi buscar ao Málaga em 2020.

DanielRamos foi buscar Mikel ao Málaga em 2020, orientando-o em 2020/21 e até outubro da temporada 2021/22

Com 32 jogos em todas as provas, Mikel Villanueva transmite "seriedade e profissionalismo" e tem, para quem o conhece "muito bem", virtudes fundamentais. "Sabe estar dentro de um grupo e sabe agir em momentos difíceis da época", conta Daniel Ramos. "É extremamente correto nas análises, defende os interesses da equipa, não é muito interventivo, mas quando fala tem dignidade e diz sempre algo que a equipa precisa de ouvir", revela.

"Defende os interesses da equipa, sabe estar dentro do grupo e sabe agir em momentos difíceis da época. Não é muito interventivo, mas quando o faz tem dignidade"

Daniel Ramos sublinha que "é fundamental que um central defenda bem, que seja bom nos duelos, no jogo aéreo e que seja rápido". E, neste capítulo, o técnico salienta que o central "não parece ser um jogador rápido, mas é". Para sustentar a sua afirmação, recorda que no Santa Clara "tinha registos de velocidade máxima, em jogo, superiores a 34 quilómetros por hora".

"Não parece ser um jogador rápido, mas é. No Santa Clara tinha registos de velocidade máxima, em jogo, superiores a 34 quilómetros por hora"

O ex-treinador dos açorianos apresenta outros argumentos que foram "decisivos na escolha do Mikel". "Tem boa capacidade de decisão e leitura de jogo, é muito tranquilo com bola, percebe bem onde são zonas de risco e zonas mais seguras e é bom no jogo ofensivo", aponta, dando o exemplo do golo, de cabeça, ao Vizela.

Daniel Ramos também não tem dúvidas que o defesa de 30 anos assume "um papel importante" num grupo muito jovem. "Tem espírito de capitão, é um atleta maduro, com experiência de I Liga e também da seleção do seu país, e tem uma boa capacidade de orientar os mais novos, ajudando-os a evoluir", defende.

Visita ao adepto acidentado

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, o técnico Moreno Teixeira e os capitães Bruno Varela, Tiago Silva, Jorge Fernandes e Tomás Händel, visitaram na terça-feira o adepto que no domingo caiu da parte superior para a inferior da bancada sul do D. Afonso Henriques no decorrer da receção ao Vizela. Além de se inteirar da evolução do estado clínico do sócio Nuno André, que enfrenta uma recuperação demorada, o presidente do emblema vitoriano terá manifestado o desejo de o ver de volta ao Estádio D. Afonso Henriques, como, aliás, já o fizera no final do jogo contra os vizelenses.