Mikel Agu convocado no Vitória de Guimarães após paragem de três meses

O médio Mikel Agu regressou à convocatória do Vitória de Guimarães para o encontro de sábado com o Rio Ave, referente à 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, após paragem de três meses devido a lesão.

Utilizado em seis encontros no início da época, o internacional nigeriano, de 27 anos, contraiu uma entorse no joelho direito em 07 de novembro, na derrota frente ao Sporting (4-0), que o afastou dos relvados por mais tempo do que as seis semanas inicialmente previstas.

O médio defensivo integra a lista de 23 convocados divulgada no sítio oficial dos minhotos, tal como os colegas de setor André André, que falhou o embate de segunda-feira com o Belenenses SAD (1-1), por castigo, fruto da acumulação de cinco cartões amarelos, e Janvier que ficou de fora da deslocação a Lisboa, para os duelos com Benfica (0-0) e também Belenenses SAD.

O trio substitui o defesa André Amaro e os médios Tomás Handel e Luís Esteves, chamados, no fim de semana anterior, para os compromissos da equipa principal, apesar de regularmente utilizados no Vitória B, formação que volta a competir no próximo fim de semana, na série B do Campeonato de Portugal, frente ao São Martinho.

O lote de convocados regista ainda uma troca de guarda-redes face ao encontro diante do Belenenses SAD, com Celton Biai a surgir no lugar de Jhonatan, e a saída do avançado Lyle Foster.

O encontro entre o Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 31 pontos, e o Rio Ave, 10.º, com 19, está agendado para as 18h00 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

A lista de 23 convocados

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.

Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Estupiñán.