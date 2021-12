Miguel Pinto Lisboa sobre Edwards: "Está seguro, tem contrato"

Sobre a eventual recandidatura à liderança do clube, em março, o presidente do Vitória afirmou: "É um trema que temos tempo"

À margem da apresentação de um novo programa desportivo do clube "walking football" (futebol a passo), destinado ao público sénior, para a prática de futebol para pessoas com mais de 50 anos, que decorreu esta segunda-feira no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, Miguel Pinto Lisboa, comentou esta segunda-feira outros assuntos. O presidente do V. Guimarães disse, por exemplo, que ainda não é tempo de falar sobre a recandidatura à presidência da Direção, no ato eleitoral de março de 2022, e que Marcus Edwards "está seguro".



Exibição da equipa em Paços de Ferreira

"Sobre questões técnicas subscrevo o que disse o Pepa que é o nosso diretor para as questões técnicas. Fez uma análise do jogo que entendo que foi a adequada, subscrevo na íntegra o que ele disse".

Gostava de ver a equipa jogar mais vezes com a intensidade e com o ritmo da segunda parte

"Todos nós, responsáveis pelo Vitória, queremos que a equipa tenha as melhores prestações no maior espaço de tempo. É esse o objetivo, é para isso que trabalhamos todos os dias. Todos. Quando a equipa joga menos bem, sou o maior responsável".

A segunda parte traz a ilusão que vai subir na tabela classificativa?

"Não traz a ilusão, traz a convicção que vamos subir na tabela classificativa. É para isso que trabalhamos, é esse o nosso caminho, é isso que vamos conseguir".

Há vários jogadores em destaque. O Edwards, por exemplo, esteve nos dois golos em Paços de Ferreira. É possível segurá-lo no mercado de janeiro?

"Está seguro, tem contrato connosco. Os atletas têm contrato com o Vitória, têm cláusulas, o Vitória tem sempre que ser respeitado".

Candidato às eleições no final do primeiro trimestre de 2022

"É um tema que temos tempo. Não está em discussão para o jogo deste fim de semana".