Miguel Pinto Lisboa recorda Neno, "uma figura de Guimarães, do Vitória e de Portugal"

Miguel Pinto Lisboa falou antes do Vitória-Benfica

"O Neno foi uma figura incontornável da cidade de Guimarães, do Vitória e de Portugal. A forma como sabia criar uniões e afastar polémicas, faz com que a memória dele se perpetue e o recordemos com enorme saudade", disse este sábado,. Miguel Pinto Lisboa, antes do Vitória-Benfica, equipas que Neno representou como jogador.

"Hoje é a primeira vez que nos vamos encontrar, Vitória e Benfica, mas já manifestámos vontade de realizar um encontro para homenagear o Neno e de perpetuar a união entre os clubes, um legado que nos deixou", disse.