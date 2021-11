Miguel Pinto Lisboa: "O Vitória é diferenciado dos outros clubes portugueses"

Na apresentação de um programa de concursos que irá decorrer até ao final do ano letivo nas escolas do concelho, dedicado aos 100 anos do Vitória, o presidente afirmou com convicção: "Este é um clube único"

Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, esteve esta manhã na EB 2,3 de Caldas das Taipas, na cerimónia de apresentação de um programa de concursos que irá decorrer até ao final do ano letivo nas escolas do concelho, dedicado aos 100 anos do clube.

Perante cerca de 80 alunos presentes no auditório da escola, o presidente do Vitória sublinhou o significado das comemorações do centenário e a importância que terá para o crescimento do clube. "Para além da exaltação do clube deve lançar as bases para um Vitória cada vez mais forte no futuro e para que nos próximos 100 anos possa continuar a fortalecer-se. Para isso, é fundamental a ligação aos mais novos", defendeu. "O Vitória é um clube único e nós somos únicos pela ligação que temos à nossa comunidade, ao nosso concelho. Nós somos diferenciados dos outros clubes portugueses, porque todos nós no concelho sentimos o Vitória como nosso, vivemos o dia a dia do Vitória com uma intensidade ímpar. Queremos promover isso desde cedo, por isso saudamos esta relação que queremos que exista sempre entre o Vitória e a comunidade escolar", apontou, acrescentando: "É cada vez mais importante para nós a relação entre o Vitória e a comunidade escolar. Além de querermos formar atletas nas várias modalidades, queremos formar homens como um todo", argumentou, considerando também que "é fundamental o trabalho dos seus professores para lhes transmitirem o que é ser vimaranense e vitoriano".

Promovido pela Comissão do Centenário do Vitória Sport Clube e pela Câmara Municipal de Guimarães, este é um concurso de caricaturas e de textos, destinados à comunidade escolar. O principal objetivo é, conforme explicou Miguel Salazar, cartoonista e membro da Comissão do Centenário, transmitir os valores do clube no ano em que comemora o centenário. "É uma iniciativa que pretende cumprir o papel social do clube, com uma interação marcada com a comunidade escolar".