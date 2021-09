Miguel Pinto Lisboa: "Hoje vimos um árbitro que quis ser o centro do jogo"

Declarações do presidente do V. Guimarães, no final do V. Guimarães-Belenenses (0-0), da Liga Bwin

Miguel Pinto Lisboa não deixou de comparecer na sala de imprensa do Afonso Henriques para mostrar o seu desagrado com a arbitragem.

"Quero agradecer e dar os parabéns aos adeptos do Vitória que foram o nosso 12.º jogador. O futebol precisa da força emocional deles, temos que valorizar a sua presença e não a colocar em causa. O futebol também precisa que no centro do espetáculo estejam as equipas e hoje o Vitória provou ser uma verdadeira equipa. O nosso foco sempre foi lutar pelo jogo, lutando contra as vicissitudes que foram colocadas. Os árbitros não podem ser o centro do jogo com critérios que não são justos para as duas equipoas. E hoje vimos um árbitro que quis ser o centro do jogo. Como podemos falar em centralização dos direitos televisivos quando somos confrontados com atitudes deploráveis. Não nos queixamos da expulsão do Alfa Semedo, mas não houve critério igual. Houve um jogador do Belennses que viu amarelo nos descontos, que já devia ser o terceiro. Por isso, vamos pedir ao Conselho de Arbitragem para conhecer os critérios. Queremos que respeitem o Vitória", disse o dirigente máximo dos vimaranenses, aos jornalistas.

Recorde-se que o Vitória de Guimarães jogou mais de meia hora com menos duas unidades, depois das expulsões de Borevkovic e de Alfa Semedo.