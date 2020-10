Miguel Pinto Lisboa: "É um dia histórico para o Vitória de Guimarães"

Vitória de Guimarães vai voltar a deter maioria das ações da sua SAD

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, considera histórico o negócio que leva o Vitória de Guimarães a voltar a deter a maioria das ações da SAD.

"É um dia histórico para com o Vitória. Tínhamos um compromisso para com os vitorianos que o Vitória Sport Clube iria ter uma liderança firme e independente do Vitória Sport Clube Futebol SAD. Até hoje cumprimos com este compromisso e, com esta operação, garantimos que no futuro o Vitória Sport Clube terá essa liderança firme e independente", começou por dizer em conferência de explicação do negócio.

"Posto isto, vamos focar as nossas energias na segunda fase do nosso projeto eleitoral, que é consolidar o Vitória, de forma estrutural, um dos quatro primeiro classificados do futebol português. Temos vindo a trabalhar sentido e tudo faremos para que, de uma forma mais célere, o Vitória possa ser um dos quatro primeiros classificados da I Liga" continuou, antes de explicar:

"A operação será faseada e terá início no dia 30 de novembro e a transferência dos direitos de voto será proporcional aos pagamentos efetuados, sendo que o último será efetuado em março de 2022, no ano do Centenário do Vitória Sport Clube".

"O que preconizamos e sempre transmitimos é que, dando este passo, devemos dar a palavra aos associados. Na nossa perspetiva, o Vitória deve ter sempre uma posição maioritária na SAD. Poderemos equacionar a alienação de uma posição minoritária ou um parceiro estratégico que esteja alinhado com a nossa estratégia e que passa por um investimento infraestrutural", concluiu.

De recordar que O Vitória de Guimarães informou, através de comunicado, que chegou a acordo com a Mário Andrade Ferreira S.A. para adquirir, até 31 de março de 2022, de forma faseada, a totalidade das ações detidas por aquela sociedade. Esta operação custará aos cofres vitorianos 6,5 milhões de euros.

Comunicado na íntegra:

"O Vitória Sport Clube informa os seus associados que formalizou um contrato com a Mário Andrade Ferreira, S.A. que vai permitir ao clube adquirir, de modo faseado, até 31 de março de 2022, a totalidade das ações representativas do capital social da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD detidas por aquela sociedade pelo preço total de €6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil euros).

Em resultado do acordo referido, em 31 de março de 2022, o Vitória Sport Clube passará a deter 96,40% do capital social da Vitória Sport Cube - Futebol, SAD, sendo que a transmissão das ações e dos direitos e ela associados será efetuada de modo gradual, na medida e proporção do pagamento das quantias acordadas para o efeito".