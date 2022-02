Miguel Pinto Lisboa comenta presença de Flávio Meireles na equipa de Alex Costa

lávio Meireles, que desempenha o cargo de coordenador das equipas profissionais do V. Guimarães, foi suspenso de funções por Miguel Pinto Lisboa, atual presidente.

O presidente do Vitória confirmou também a notícia de O JOGO sobre a suspensão de funções de Flávio Meireles, anunciado como diretor desportivo da lista B. "Para bem da imagem de todos, foi para casa até ao fia 7", revelou.

Transferências no mercado de inverno

"Não fui negociar em janeiro de cócoras". Com o Sporting? "Com quem quer que seja. Tínhamos soluções financeiras que dariam liquidez ao Vitória. Não temos almofadas, mas temos entidades financeiras de primeira linha que estão disponíveis para trabalhar com o Vitória, o que estimámos é que temos capacidade de gestão para cumprir totalmente o plano".

Provas europeias

"Prevemos uma presença nas competições europeias, propusemos valores anuais de três milhões euros, que são valores conservadores. Estes dois últimos jogos colocaram-nos mais longe do quinto lugar, o sexto pode dar acesso, mas ainda temos esperança de poder atingir o quinto lugar. Queremos um Vitória maior, não queremos fazer cortes. Estamos disponíveis para fazer ajustes, temos vindo a fazê-lo de forma tranquila e linear".

Como é que lidou com o anúncio de Alex Costa que Flávio Meireles será o seu diretor desportivo caso a lista B ganhe as eleições?

"Fomos surpreendidos no início desta semana com essas notícias. Tomei conhecimento na terça-feira que logo na segunda-feira tinha sido dito pelo candidato da lista B, o senhor Flávio Meireles uma vontade imensa de alterar o rumo das coisas. Na quarta de manhã, fui surpreendido com uma entrevista em que o candidato tinha dito que o Flávio Meireles era um trunfo eleitoral. Em 2019, o Flávio foi reconduzido nas suas funções, desempenhou sempre uma função de confiança no Vitória Sport Clube, de proximidade com a equipa técnica e com o plantel, de coordenação este ano entre a equipa A e a B, uma pessoa de relação diária comigo e a verdade é que não me disse nada do que transpareceu nessas afirmações do candidato da lista B".