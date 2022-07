"Merecia jogar, mas não era opção para o Pepa e houve uma altura em que perdi a vontade de lutar"

ENTREVISTA, PARTE II - Quaresma revelou a O JOGO que a dada altura da época, quando percebeu que não contava, perdeu a vontade de lutar. Extremo entende que não aproveitou ao máximo a passagem pelo Vitória e que o clube também não tirou partido do seu talento. Perante as dificuldades financeiras da SAD, decidiu sair.

A apresentação de Quaresma no V. Guimarães, no verão de 2020, parecia um verdadeiro conto de fadas, mas as duas épocas na Cidade Berço não tiveram o êxito que o jogador esperava, sobretudo esta última, até porque deixou de fazer parte das opções de Pepa.

No final da época, Quaresma até podia ter exercido a opção que tinha para permanecer mais um ano no Vitória, mas entendeu que não devia continuar, até por consideração ao clube, tendo em conta que tinha um salário alto. Além disso, como sentia que não fazia parte dos planos de Pepa, o melhor era seguir outro caminho. Curiosamente, o treinador deixou o clube esta semana, algo que não surpreendeu o extremo.