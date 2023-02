Médio ganês, que representou o clube minhoto durante quatro épocas e joga no Kayserispor, está em Guimarães devido à paragem no campeonato turco.

Bernard Mensah visitou esta quinta-feira a Academia do Vitória de Guimarães. Jogador do Kayserispor, da Turquia, o médio ganês passou por Guimarães esta semana, devido ao adiamento dos jogos da Liga turca, na sequência do sismo que na madrugada de segunda-feira devastou parte daquele país e da Síria.

"Olá vitorianos. Estou aqui para ver amigos e o clube e desejar boa sorte para o resto da época", afirmou Mensah aos canais oficiais do Vitória.

Por seu turno, o Vitória escreveu nas redes sociais que o clube "está solidário com as vítimas do sismo na Turquia e Síria". Um pequeno texto suportado por uma imagem do médio ganês com André André e Bruno Gaspar, com quem jogou em 2014/15, época em que se destacou depois de ter feito 34 jogos, cinco golos e três assistências, transferindo-se para o Atlético de Madrid, Em 2015/16 foi cedido ao Getafe e em 2016/17 voltou ao clube minhoto que o contratara, para os juniores, em 2012/13.

Sem nunca ter jogado pelo Atlético de Madrid, Mensah está desde 2017 na Turquia, tendo representado o Kasimpasa, o Besiktas, por empréstimo do Kayserispor, clube onde alinha pela quarta temporada.