Médio peruano apontado como alvo do Vitória no mercado

Jesús Castillo alinha ao serviço do Sporting Cristal.

O médio defensivo Jesús Castillo, do Sporting Cristal, foi colocado na rota de uma possível mudança para o Vitória. De acordo com a Imprensa do Peru, país pelo qual é internacional, o centrocampista de 22 anos pode reforçar a equipa orientada por Moreno Teixeira, que já contratou João Mendes e Telmo Arcanjo, ambos mais ofensivos, para o setor intermediário.

Jesús Castillo, que esta temporada soma 24 jogos pelo emblema de Lima, capital do Peru, está avaliado em 750 mil euros pelo portal especializado "Transfermarkt".