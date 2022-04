Médio a jogar em Inglaterra garante: "Regresso ao Vitória é possível, como é óbvio"

Cafú tem contrato com o Nottingham Forest até 2023, ainda quer jogar na Premier League, mas admite voltar ao V. Guimarães

Médio do Nottingham Forest, Cafú aproveitou a paragem do campeonato do segundo escalão do futebol inglês e regressou a Guimarães, tendo ainda passado pela Academia do Vitória para matar saudades. Em declarações a O JOGO, o jogador de 29 anos falou com clube do coração e não exclui o regresso ao emblema minhoto.

O que o fez regressar a Guimarães e ao clube?

"Como o campeonato estava parado, devido aos jogos das seleções, aproveitei para regressar à Guimarães, até porque tenho casa cá. Vim descansar e estar com a família."

Porque decidiu ver o treino do Vitória?

"O Vitória é um clube que me diz muito. Foram aqui as minhas primeiras pisadas, é o meu clube, sou sócio e é o clube da minha família. Além disso, tenho aqui alguns colegas de profissão, alguns com quem joguei. É sempre gratificante viver estes momentos."

Tem acompanhado a época do V. Guimarães?

"Sim, claro. Não perco um jogo, a não ser que coincida com os meus jogos. É o meu clube e eu respiro Vitória. Estar aqui é reviver grandes momentos e dar apoio à malta."

Como analisa a época do Vitória?

"Tenho visto uma equipa com personalidade e que gosta de jogar futebol. O Vitória quer ir à Europa e ainda faltam algumas jornadas. Por isso, acredito que nesta ponta final o Vitória vai chegar à Europa, porque é o lugar onde o clube merece estar."

Ainda admite voltar a jogar pelo V. Guimarães?

"O regresso é possível, como é óbvio, mas neste momento estou focado no Nottingham Forest e nos objetivos do clube com quem tenho contrato e onde estou feliz."

Como sócio, como viu as eleições no clube?

"Não tinha preferência por nenhum candidato. Para mim, interessa-me é que o presidente defenda os interesses do clube e leve o Vitória à glória. Esse sim, é o meu presidente, porque o clube está sempre em primeiro lugar."

Como está a correr a época em Inglaterra?

"A época está a correr bem. Na Taça de Inglaterra fomos eliminados nos quartos de final pelo Liverpool, depois de termos eliminado o Arsenal, o Leicester e o Huddersfield. Foi uma caminhada muito bonita. Agora estamos na luta pelo play-off de subida de acesso à Premier League. O Championship é uma loucura e vai ser uma luta até ao fim. Estou a gostar muito desta experiência e a família também. Já andámos um pouco por toda a Europa e agora estamos muito felizes em Inglaterra."