Mau arranque do V. Guimarães já se tornou habitual

Curiosamente, na época passada a equipa também só fez um ponto nas duas primeiras rondas - perdeu em casa (1-0) com o Belenenses e empatou fora, com o Rio Ave (0-0) - e ficou em branco

Depois de duas vitórias para a Taça da Liga, com adversários do segundo escalão - Leixões e Casa Pia -, o Vitória de Guimarães não encontrou forma de vencer nas duas primeiras jornadas do campeonato. O registo de uma derrota em casa, com o Portimonense, e um empate fora - no terreno do Estoril -, é exatamente igual ao da época passada, quando começou por perder (0-1) com o Belenenses, no Estádio D. Afonso Henriques, e foi empatar, sem golos, a Vila do Conde, com o Rio Ave.

O Vitória tem tido, aliás, maus arranques no campeonato nos últimos dez anos. As exceções foram nas temporadas de 2014/15 - somou seis pontos e seis golos nas duas primeiras rondas, com as vitórias sobre Penafiel e Gil Vicente - e de 2013/14, na qual fez quatro pontos, ao derrotar, em casa, o Olhanense, por 2-0, e empatar na Madeira, com o Nacional, a um golo.

De resto, tal como nesta época e em 2020/21, também em 2012/13 (zero golos) e em 2015/16 (um golo), o Vitória só fez um ponto nos dois primeiros compromissos da liga e ainda fez pior em 2011/12 e em 2018/19, quando nem sequer pontuou. Em 2019/20 não perdeu nos dois primeiros jogos, mas também não ganhou (empates contra Boavista e Famalicão) e em 2016/17 e 2017/18 fez o suficiente nos primeiros testes, ao somar três pontos em cada uma dessas temporadas.

A falta de eficácia é, naturalmente, um motivo de preocupação para os vitorianos. Foi o próprio Pepa quem, no final do jogo com o Estoril, admitiu que está, "acima de preocupado" com o capítulo da finalização. Na estreia do campeonato, com o Portimonense, o Vitória fez 18 remates (três à baliza) e anteontem, no Estoril, oito, três dos quais à baliza, e voltou a não concretizar.

Neste encontro do Estoril, como sublinhou o técnico, "em 35 minutos com menos um homem, a equipa teve mais bola e mais remates", mas voltaram a "faltar os golos e, mais uma vez, agressividade".