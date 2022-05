Matheus Índio assina pelo Vitória: confira os pormenores do contrato

Vitória fica detentor de 50% dos direitos económicos do médio brasileiro ex-Trofense pelo valor de 250 mil euros.

Confirma-se a notícia avançada por O JOGO: Matheus Índio será jogador do V. Guimarães. O Vitória anunciou esta quarta-feira que "o jogador Matheus Índio assinou com esta sociedade um contrato válido até junho de 2025".

"O médio junta-se aos Conquistadores proveniente do CD Trofense, numa operação em que o Vitória SC fica detentor de 50% dos direitos económicos do brasileiro pelo valor de 250.000€", acrescenta a publicação no site oficial do clube.

No Trofense desde 2020/21, o médio defensivo destacou-se ao longo destas últimas duas temporadas, tendo ajudado o clube da Trofa a subir à II Liga, onde disputou 33 jogos na temporada 2021/22.

Natural do Rio de Janeiro e formado no São Caetano, o jogador de 22 anos chega ao Vitória para integrar o plantel às ordens de Pepa e fazer concorrência a Alfa Semedo, Tomás Händel e Ibrahima Bamba.