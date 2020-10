Tornou-se o melhor marcador inglês no campeonato nacional, depois de Brian Deane.

Com o bonito golo apontado anteontem ao Boavista, aos 19 minutos, que deu três pontos aos vitorianos, o jovem Marcus Edwards tornou-se no jogador inglês com mais golos marcados no campeonato nacional, depois de um longínquo Brian Deane que, em 1998, ao serviço do Benfica marcou por sete vezes. Na época passada, Edwards já tinha igualado o número do ponta de lança ex-Benfica, anteontem marcou o seu oitavo golo no campeonato português.

Edwards foi um dos nomes mais falados neste atípico período de transferências, por haver vários clubes interessados em contratá-lo. Pelo menos as notícias foram mais do que muitas e o fraco início de época do jovem britânico é atribuído precisamente a esse facto - não foram indiferentes ao futebolista os rumores de uma transferência para a Premier League. O jogador, de quem o Vitória detém 50 por cento do passe, continuará na mira de clubes importantes, mas pelo menos até reabrir a janela de transferências vai continuar no Vitória e a servir o campeonato português com uma qualidade que dá gosto ver. O golo que marcou ao Boavista foi um sinal de que o pequeno mágico está de volta.