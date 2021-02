Marcus Edwards emerge em tempos de crise no V. Guimarães

Extremo vai ser titular pela terceira vez consecutiva e, na sexta-feira, reencontra um adversário do qual guarda boas recordações.

Sem ganhar há cinco jornadas, o V. Guimarães tenta regressar aos triunfos já na sexta-feira, na receção ao Boavista. Para tal, João Henriques volta a contar com Marcus Edwards, que se prepara para ser titular pela terceira vez consecutiva. Um sinal do bom momento que o extremo atravessa, depois de cinco jogos que passou no banco.

Edwards tem emergido da crise de resultados de uma equipa que só conquistou três dos últimos 15 pontos. A equipa sabe, no entanto, que pode contar como extremo para uma segunda volta que garanta o acesso aos lugares europeus. E o esquerdino deu uma boa resposta nestes dois últimos jogos, com o Farense e em Paços de Ferreira. Com os algarvios marcou um golaço, de fora da área, e na última jornada, no Estádio Capital do Móvel, iniciou a jogada do golo com um passe magistral para Rochinha, concluído por Estupiñán. Dois grandes momentos, que apenas tiveram a correspondência na conquista de um ponto, diante do Farense, mas ficou o sinal claro de uma segunda volta promissora de um jogador que iniciou a época em grande forma, mas que foi perdendo gás nas últimas jornadas da primeira volta.

Edwards marcou três golos no campeonato, um deles no Bessa, contra o Boavista, o próximo adversário

Os últimos sinais deixam os adeptos do V. Guimarães entusiasmados, numa altura em que a equipa tenta recuperar a desvantagem em relação às equipas que estão posicionadas nos luares europeus. O próximo compromisso é já amanhã com o rival Boavista, equipa de quem Edwards guarda boas recordações do jogo da primeira volta. Foi dele o golaço que deu a vitória (1-0) no Bessa.