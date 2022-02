Marcus Edwards despede-se do V. Guimarães: "Vou sentir falta..."

Extremo inglês, agora às ordens de Rúben Amorim em Alcochete, dedicou sentidas palavras de gratidão aos antigos colegas e treinadores vimaranenses, assim como aos adeptos

Recém-contratado pelo Sporting ao V. Guimarães, no último dia do mercado, Marcus Edwards expressou, esta terça-feira, um agradecimento ao clube vimaranense pela hospitalidade, pela evolução tida, desejou-lhe sucesso e confessou que terá saudades do "castelo" e da massa adepta

"Vitória, estou muito agradecido pela oportunidade que me deste em 2019. Gostei muito do tempo que cá estive e só desejo o melhor para o clube no futuro. Gostaria de agradecer a todos, que me ajudaram e que me fizeram sentir bem-vindo. Um obrigado a todos os treinadores que me ajudaram a tornar-me melhor jogador e pessoa. Vou sentir falta dos meus colegas de equipa, dos adeptos e de jogar no Estádio D. Afonso Henriques", escreveu o extremo inglês, na rede social Instagram.

Edwards assinou um contrato válido com o Sporting até 2026, tendo o clube de Alvalade pago 7,67 milhões de euros pelo passe do futebolista inglês, internacional sub-17 e sub-19, que vai vestir a camisola número 23 leonina.

Nos 96 jogos disputados pelo V. Guimarães, clube ao qual chegou na temporada 2019/20, oriundo do Tottenham, o extremo britânico marcou 20 golos.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @marcusedwards10