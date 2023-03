Contratado pelo V. Guimarães ao Feirense, Manu Silva, jovem de apenas 21 anos, está recuperado de uma lesão e pode fazer a estreia pela equipa principal vitoriana no jogo de sábado, contra o Paços de Ferreira

Manu pode estar a poucos dias de fazer a estreia na I Liga. O médio contratado ao Feirense no mercado de Inverno recuperou de uma lesão e já deixou uma excelente imagem no jogo particular realizado sábado, contra o Vianense.