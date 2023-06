Bamba e Maga são dois exemplos: valor de mercado subiu no plantel do Vitória

Bamba é um dos principais ativos do Vitória

Entre outros exemplos, Bamba passou de 3,5 para cinco milhões de euros, Maga subiu de 200 mil para dois milhões. André Amaro de quatro para cinco milhões e Dani Silva de 300 mil para um milhão.

Valorizar os jogadores é uma dos objetivos anunciados e reforçados por António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, e Moreno, que, em época de estreia como treinador principal no escalão mais alto do futebol português, conduziu a equipa vimaranense à segunda presença consecutiva nas eliminatórias da Conference League, a terceira prova da UEFA.

Na temporada agora finda, segundo dados recolhidos no Transfermarkt, barómetro da cotação de jogadores, mais de metade do plantel subiu o valor de mercado.