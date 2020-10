Mais um caso positivo de covid-19 no plantel do V. Guimarães

Falaye Sacko, lateral maliano dos vimaranenses, testou positivo à covid-19 e falha o jogo com o Boavista.

João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, confirmou este domingo, em conferência de imprensa, que o lateral Falaye Sacko testou positivo à covid-19.

O jogador junta-se, deste modo, a Gideon Mensah - também infetado - nos indisponíveis para o duelo com o Boavista, marcado para esta segunda-feira.

"É uma questão de todas a equipas que pode acontecer a qualquer altura, o Mensah está confirmado e o Sacko também. Estão ausentes, foram colocadas todas as situações em prática para que o grupo continue tranquilo. Temos só estas duas situações e mais alguma será reportada pelo clube", explicou João Henriques, na antevisão ao duelo com os axadrezados. O sucessor de Tiago Mendes ao leme dos vitorianos falou ainda sobre o pouco tempo de preparação para a partida:

"Como todo e qualquer processo de crescimento, há avanços e retrocessos, é como um jovem que tem fases em que ficamos admirados com esse crescimento e retrocessos normais. Queremos consolidar todas as ideias apresentadas esta semana, num grupo que, reforço, tem qualidade e precisa de tempo e espaço para crescer, um bom envolvimento competitivo para crescerem, um envolvimento de treino com jogadores experimentados que ajudem os restantes e vamos tentar diminuir ao máximo os momentos menos bons. Já conseguimos algumas coisas boas durante a semana, já conseguimos um crescimento das nossas ideias e as expectativas são boas. Agora, é pouco tempo, precisam de ser consolidadas, queremos que sejam mais coisas positivas que negativas e esta qualidade e quantidade do plantel diz-nos que estamos limitados com dois laterais infetados com covid-19 mas temos alternativas que vão mostrar que são opção ao mesmo nível dos que ficaram de fora", rematou Henriques.