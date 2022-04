Mais de 24 mil euros de multa para o V. Guimarães após receção ao FC Porto

Além da multa, o Vitória de Guimarães é alvo ainda de um processo disciplinar.

O Vitória de Guimarães foi multado em 24 mil e 274 euros após a receção ao FC Porto, divulgo esta terça-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no seu mapa de castigos.

Em causa está o comportamento incorreto do público, como arremesso de objetos - cadeiras e tochas -, com e sem reflexo no jogo. Em ambas as situações, a partir da Bancada Nascente Inferior. Além da multa, foi ainda aberto um processo disciplinar ao Vitória de Guimarães. O Conselho de Disciplina não explica o que levou à decisão, mas poderá estar relacionado com a invasão do adepto que invadiu o relvado nos momentos finais do encontro.