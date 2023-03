Maga após renovação: "Não é nada fácil ser titular neste Vitória, seja qual for a posição"

Declarações de Maga, que renovou até 2027 com o Vitória de Guimarães, à comunicação do clube do minhoto

Maga renovou o contrato por duas temporadas, anunciou esta quinta-feira o Vitória. O vínculo do lateral-direito, de 20 anos, expirava em 2025. Agora, é válido até 2027.

O novo acordo entre Vitória e Maga inclui ainda uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Significado: "É uma renovação de confiança por parte do Vitória, da estrutura toda do clube. Sinto-me muito feliz. É um enorme orgulho saber que posso representar este grande clube por mais alguns anos. Este será o meu terceiro contrato profissional pelo Vitória".

Metas: "O meu compromisso é continuar a dar o meu melhor em todos os jogos, pela equipa, pelo clube e pela cidade de Guimarães".

O espaço: "Não é nada fácil ser titular nesta equipa, seja qual for a posição. O Vitória sempre teve plantéis muito competitivos, com jogadores diferenciados. São jogadores de qualidade e que lutam sempre por um lugar no onze inicial. É por aí que vou prosseguir a minha carreira. Quero continuar a ser titular".

Afirmação: "Esta é claramente a minha época de afirmação. Só tenho jogado pela equipa principal. Na anterior, foi um pouco diferente: fiz a pré-época com a equipa A, depois desci aos bês e voltei a subir... em janeiro. Esta época está a ser diferente, mesmo depois da lesão. Integrei sempre os trabalhos da equipa principal e já levo bastantes jogos".

Mudança: "Sinto-me um jogador diferente, com mais experiência e maturidade. Continuo a evoluir e, por isso, sigo muito os conselhos dos jogadores mais tarimbados da equipa".

Janela de oportunidades: "O Vitória oferece grande visibilidade aos jogadores, tanto a nível nacional como no estrangeiro. É um clube com grande estatuto e, por isso, tenho a noção de que me valorizo ao jogar com regularidade".

As seleções: "Já desfrutei desse prazer pela Seleção Nacional sub-20 na época passada e, naturalmente, trabalho para ter mais oportunidades. Espero que tal aconteça ainda este ano".

Análise à época: "Estamos a fazer um bom trabalho. Todos trabalham no mesmo sentido, da estrutura do clube aos jogadores, passando pelo staff técnico. Batemo-nos por lugares europeus, queremos voltar a esses palcos. Representar o Vitória em provas da UEFA é sempre motivo de orgulho, uma honra. Tive essa experiência, pela primeira vez, esta época e quero repetir esses momentos".