Maddox explica opção pelo Vitória: viu alguns jogos e revela com quem falou

Jacob Maddox no primeiro dia com a camisola do Vitória

Médio inglês, que assinou por quatro épocas, diz que é "um jogador de equipa" e que "tenta fazer as coisas acontecer".

Jacob Maddox, reforço do Vitória de Guimarães para as próximas quatro temporadas, que representava o Chelsea. apresentou-se naturalmente muito motivado com a nova etapa da sua carreira. Nas primeiras declarações ao site do clube, o médio internacional jovem por Inglaterra revelou conhecer bem o novo clube.

"Estou muito entusiasmado. Acompanhei o Vitória ao longo da última época e fui percebendo o quanto o Edwards e o Suliman gostam de cá estar e se sentem valorizados aqui. É óbvio que fiquei muito feliz quando surgiu esta oportunidade e foi um "sim" imediato", afirmou.

As conversas com os compatriotas nos últimos meses despertaram-lhe a curiosidade, mas Maddox admitiu que o contacto com os dirigentes do Vitória de Guimarães também foi decisivo. "Para além do que já conhecia, ter falado com o presidente [Miguel Pinto Lisboa] e com Carlos Freitas [diretor-geral] foi muito importante porque compreendi o quão ambicioso é o projeto. Agrada-me esta aposta no talento dos jovens jogadores e mal posso esperar pelo arranque", sublinhou.

O apoio dos adeptos também foi muitas vezes abordado no contacto com Edwards e Suliman. "Como vi vários jogos do Vitória, compreendi a dimensão do clube, mas é claro que falei com eles e reforçaram-me o quão apaixonados são os nossos adeptos e que o ambiente neste estádio é muito bom. Para um jogador de ataque como eu isso é importante, sei que vivemos um tempo diferente, mas é aqui que quero estar", apontou.

Preparado para o arranque da nova temporada, Maddox deixa as apresentações para o relvado, mas definiu-se assim: "Sou um jogador que tenta fazer as coisas acontecer, mas também sou um jogador de equipa, que compreende o lado defensivo do jogo. Quero que a equipa conte comigo e que juntos tenhamos uma grande época."